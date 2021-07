Diana Ross : l'histoire secrète de ses tubes

De « Baby love » en 1964 jusqu'à « Chain reaction », le puissant hit qui enflamma les dancefloors durant les années 80, en passant par l'envoûtante ballade du « Theme from Mahoney (Do you know where you're going to?) », Diana Ross s'est révélée être une interprète polyvalente. Ce documentaire passe à la loupe les tubes de la mégastar de la Motown, évoquant également ses collaborations avec les Supremes et les Bee Gees... © @ Viacom