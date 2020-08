Magazine d'information

C'est la croisière la plus folle et la plus festive du monde. Appelée « Groove Cruise », elle accueille, chaque année, 2 500 personnes pour 72 heures de fête non-stop à bord d'un paquebot grand luxe, entre Los Angeles (États-Unis) et Ensenada (Mexique). À bord, chaque fêtard dépense entre 2 000 et 5 000 dollars (soit entre 1800 et 4500 euros). Sur cette immense discothèque flottante, les croisiéristes sont là pour danser sur des rythmes électro, se défouler, et surtout ne rien s'interdire. Arborant des tenues plus extravagantes les unes que les autres, ils viennent de tous les horizons, de tous les milieux, et forment une joyeuse bande où pendant trois jours les différences sociales s'effacent. Et sur la croisière, l'alcool coule à flot et la drogue circule en masse. Les dérives, parfois dramatiques, sont inévitables…