Magazine d'information

Nous sommes plus de 130 millions à travers le monde à être amateurs de glisse. Mais en Europe la neige n'a pas la même saveur ni la même couleur pour tous. Deux stations se sont rendues célèbres dans le monde entier : Isghgl et Gstaad. L'une pour son luxe sans limite : Gstaad, dans les Alpes suisse. C'est la plus bling-bling et la plus secrète aussi avec ses somptueux chalets à plus de dix millions d'euros, ses milliardaires et ses boutiques de luxe à tous les coins de rue. C'est le refuge des stars, une enclave unique au monde, un univers inatteignable pour le commun des mortels. La seconde pour ses fêtes les plus folles et ses extravagances : Isghgl, en Autriche, la station de ski qui ne dort jamais. Ce petit village de 1 500 habitants compte plus de bars et de boîtes de nuit que de remontées mécaniques. Il y en a à tous les coins de rue ! Chaque hiver, les fêtards du monde entier s'y bousculent. Dès 16 heures, le centre-ville se transforme en dance-floor géant et, pendant les six mois d'hiver, c'est la fête à outrance. Pendant trois mois, nous avons pénétré les coulisses et découvert les secrets de ces deux stations de sport d'hiver hors du commun. À Gstaad, nous avons accompagné l'une des princesses les plus riches et célèbres de la planète : Camilla de Bourbon des Deux-Siciles, accompagnée de son mari, descendant direct de Louis XIV. Entre chalet de rêve et palace, la princesse s'apprête à passer un séjour inoubliable. À Gstaad, vous allez aussi découvrir le quotidien du prince Charles-Henri de Lobkowicz. Grâce à son titre et son bagou, il est devenu la coqueluche des milliardaires et dans cette station unique au monde, il sait en tirer profit. À Isghgl, vous allez voir comment Gunther, un riche hôtelier, a fait de cette station une machine à cash. Chaque jour, ses fêtes endiablées lui rapportent une fortune. Surtout quand il fait venir des stars internationales en haut des pistes. Nous suivrons également Léon et ses copains, cinq Français venus passer une semaine de folie. Comment ces stations sont-elles devenues les plus branchées et les plus selectes de la planète ? Entre l'exubérante Isghgl et la très secrète Gstaad, voyage dans les stations de ski les plus branchées de la planète.