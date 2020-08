Magazine d'information

Affaire Nadia Hamour : l'impossible disparition Ce 22 novembre 2004, à Villiers-le-Bel (Val-d'Oise), les proches de Nadia Hamour sont inquiets : elle n'est pas allée chercher ses enfants à l'école, ce qui n'est jamais arrivé auparavant. Les heures passent et la mère de famille est toujours introuvable. La soudaine disparition de Nadia est d'autant plus troublante que le lendemain était une date très importante pour elle : c'est ce jour-là que son divorce allait être prononcé. Menaces, harcèlement… depuis de longs mois, la cohabitation avec son mari, qu'elle avait épousé quinze ans plus tôt, est chaotique. Dès leur arrivée au domicile du couple, les policiers sont intrigués par une forte odeur de javel : l'appartement semble avoir été lavé récemment. Malgré ce nettoyage minutieux, les experts scientifiques détectent des micro-gouttelettes de sang dans plusieurs pièces, et même dans la cave ! Alors que tous les soupçons se concentrent sur le mari, l'affaire connaît un incroyable rebondissement : les proches de Nadia reçoivent des lettres de la disparue ! Elle y explique avoir décidé de partir, ne supportant plus son époux ni, et c'est le plus curieux, ses enfants. Pour les enquêteurs, impossible que Nadia soit l'auteure de ces courriers. Alors qui a tenté de brouiller les pistes ? Grâce au cachet sur l'enveloppe et aux caméras de vidéosurveillance, les policiers vont parvenir à identifier l'homme qui a posté l'un des courriers. Affaire Laurence Maille : seul le corbeau détient la vérité Le 28 novembre 2007, les gendarmes de Farbus, un petit village des Hauts-de-France, reçoivent un appel inquiétant. Au bout du fil, John Szablewski est complètement affolé : sa compagne, Laurence Maille, 36 ans, a disparu alors qu'elle était partie promener son chien. L'animal domestique sera retrouvé, errant à 7 km du domicile du couple… seul. Que s'est-il passé : disparition volontaire, enlèvement ou assassinat ? John Szablewski précise que sa compagne était souffrante ce jour-là. Dans l'après-midi, il est allé lui chercher des médicaments et, à son retour vers 18 heures, elle n'était plus là... Rien ne laisse supposer qu'il ment : John et Laurence semblaient former un couple uni et amoureux et John remue ciel et terre pour retrouver celle qu'il aime. Pourtant, l'homme éploré va rapidement devenir le principal suspect quand les gendarmes découvrent qu'il a soudainement vendu des bijoux appartenant à Laurence. Et alors qu'il passe aux aveux, une lettre anonyme envoyée par un mystérieux corbeau va bouleverser l'enquête.