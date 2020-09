Nouveau Nouveau

Familles nombreuses : elles construisent la maison de leurs rêves

Téva vous propose ce soir d'aller à la rencontre de trois familles nombreuses sur le point de réaliser un rêve : s'installer enfin dans leur maison. Un espace à leur mesure, où petits et grands puissent vivre ensemble, dans un environnement qui leur ressemble. Pour y arriver, parents et enfants sont prêts à tous les sacrifices. Pendant plusieurs semaines, entre rire, larmes et suspense, ils nous font partager leur émouvante course contre la montre. © C.productions