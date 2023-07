Des hommes ordinaires se lancent dans une folle aventure : devenir strip-teaseur le temps d’une performance au Magic Mike Live Stage aux côtés d’Adam Rodriguez. Mais pour cela, ils vont devoir s’entraîner intensivement pour avoir le rythme dans la peau et éveiller leur sensualité. Alors, qui aura la chance de faire le show et de repartir avec 100 000 $ ? WARNER BROS INTERNATIONAL TV PROD LTD