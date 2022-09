Cuisines et salles de bain de rêve

14 épisodes

La cuisine et la salle de bain sont les pièces les plus importantes d'une maison. Alors pour être sûres de ne pas se tromper entre le choix de la décoration, les divergences d'opinion et les budgets serrés, des familles ont fait appel à Mark Millar pour les aider à avoir les cuisines et salles de bain de leurs rêves ! Et les transformations pourraient bien dépasser leurs espérances... © HAT TRICK