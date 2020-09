Sport

Eugénie Le Sommer inscrit le second but de la rencontre contre le Kazakhstan ! Sur un centre de Marie-Antoinette Katoto,l'attaquante de l'Équipe de France surgit au second poteau et propulse le ballon au fond des filets ! Retrouvez les matchs de préparation pour les qualifications de l'Euro féminin 2021 sur W9.