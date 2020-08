Bruel : itinéraire d'un surdoué

1 documentaire

40 ans après sa 1ère apparition au cinéma dans « Le coup de Sirocco » en 1979 et 30 ans après le carton de son album « Alors regarde » sortie en 1989 (sur lequel on retrouve « Place des grands hommes », « Casser la voix » ou encore « J'te l'dis quand même »), Patrick Bruel continue à enchanter le public avec ses films à succès, ses pièces de théâtre efficaces et ses concerts joués quasiment à guichets fermés. Avec la complicité de ses proches dont Amanda Sthers, son ex-femme, Michel Drucker, Vianney, Richard Berry, Florent Pagny, Patrick Fiori, Laurent Boyer ou encore son complice de toujours Gérard Presgurvic ainsi que des journalistes spécialisés, nous reviendrons sur les moments forts de ce parcours singulier jalonné de succès mais aussi d'échecs, de doutes et de remises en questions. Vous découvrirez également le père de famille et l'homme de défis. © Cantina TV