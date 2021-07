Georges Brassens, les meilleures chansons

Monstre sacré de la chanson française, poète populaire, anarchiste au grand cœur... Georges Brassens dénonce à travers ses textes l'hypocrisie de la société. Retrouvez les plus grandes chansons qui ont fait son succès et marqué les Français. Avec « La chanson pour l'Auvergnat », « La canne de Jeanne » « Une jolie fleur » ou encore « Les copains d'abord », il raconte autant qu'il chante, pour notre plus grand plaisir. © INA