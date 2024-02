Jeunesse | Pour les plus grands | Dessins animés Après avoir quitté sa maison de Paldea, Liko se rend à Kanto pour s'inscrire à l'Académie Indigo et devenir Dresseuse Pokémon. Elle est nerveuse mais aussi impatiente d'apprendre de nouvelles choses sur elle et sur le monde. Après que Liko rencont...