Un cadeau inattendu

1 téléfilm

Alec et Zooey Morrison n'arrivent pas à avoir d'enfant. Ils n'ont aucun problème d'ordre médical mais depuis un accident, Zooey fait un blocage psychosomatique. Alec travaille dans une fabrique de jouets et Zooey tient une librairie pour enfants. Ils se décident alors à adopter et se rendent dans l'orphelinat de Madame Lange. Après les avoir repérés, le petit Eli débarque alors à la porte des Morrison. Du haut de ses 7 ans, il réagit déjà comme un adulte... © Program Store