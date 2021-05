Comment j'ai rencontré le prince charmant

1 téléfilm

Samantha est une jeune femme ravissante qui cherche désespérément l'âme sœur. À l'occasion d'un vernissage, elle tombe sous le charme d'un photographe, Heath, et décide de le contacter via son blog. Mais c'est Donnie, le fils de Heath, qui répond et l'invite chez eux. Donnie s'est mis en tête de trouver une femme pour son père, veuf depuis 3 ans... Heath et Samantha se retrouvent piégés par le stratagème de Donnie et par une tempête qui empêche Samantha de rentrer chez elle. © Red Arrow