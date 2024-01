Le lieutenant Jordan O'Neil aspire à gravir les échelons de la hiérarchie militaire. Elle rêve d'être affectée dans une unité combattante. Mais c'est une femme et le sexisme est de règle dans l'armée américaine. Grâce à l'appui intéressé de la sénatrice Lillian DeHaven, elle rejoint le corps d'élite des Navy Seals pour suivre une formation. Le combat qu'elle va devoir livrer contre la jalousie, les trahisons et les intérêts politiques est un véritable défi... THE WALT DISNEY COMPANY