Dis-moi oui...

1 film

Stéphane Villiers, pédiatre trentenaire, enchaîne les conquêtes sans lendemain et se comporte comme un éternel adolescent. Sa vie bascule lorsqu'il rencontre Eva, 12 ans, qui affirme être battue et avoir fugué. Il découvre alors que la jeune fille est atteinte d'une maladie grave et décide de tout faire pour la sauver. © LE MEILLEUR DU CINEMA