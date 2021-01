Nouveau Nouveau Divertissement | Humour

Issa dans tous ses états

Issa Doumbia revient avec humour, en plateau et en images, sur ce qui le met dans tous ses états... sur la famille au sens large ! Parents immatures, belle-mère intrusive, enfants insupportables ou réunions de famille qui tournent mal, personne ne sera épargné, surtout pas son invité... Booder ! Pendant plus d'une heure, à grands coups de sketches mordants en plateau, de pastilles et de parodies, Issa et sa troupe d'humoristes déjantés vont dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas.....