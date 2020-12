Divertissement | Humour

Retrouvez les moments cultes du « Marrakech du rire » avec un éclairage inédit sur les différents thèmes abordés dans les sketches les plus mémorables ! Au programme de « Destination Marrakech » : les sketches qui racontent le récit (à peine) exagéré du voyage au Maroc, les meilleures anecdotes sur les histoires (et déboires) d'amour de nos humoristes, les plus gros « chambrages » des invités au MDR, les souvenirs, pas forcément fameux, de nos artistes lorsqu'ils étaient à l'école et plein d'autres sketches encore ! Avec : Jamel Debbouze, Florence Foresti, Malik Bentalha, François-Xavier Demaison, Gad Elmaleh, Ahmed Sylla, Kev Adams, Alban Ivanov, Jérôme Commandeur, Audrey Lamy, Inès Reg, Ary Abittan, Michael Youn, Eric Antoine, Omar Sy, Bérengère Krief, Waly Dia, D'jal, Shirley Souagnon, Max Boublil, Elodie Poux, Donel Jack'sman, Fatsah Bouyahmed, Rachid Badouri…