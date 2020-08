Kids

Tu as pris l'habitude de t'endormir tard pendant les vacances et tu as profité des sorties avec les copains. C'était la fête et ça fait du bien ! Mais l'école a repris et tu as du mal à te coucher tôt. C'est normal car l'horloge biologique de ton corps est décalée, mais dormir, ça s'apprend ! Voici donc quelques conseils pour recaler ton sommeil.