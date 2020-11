Documentaire | People | Cinéma

La peur de voir un démon posséder notre corps, nous obligeant à faire des choses terribles, a inspiré certains des films les plus effrayants jamais réalisés. Jordan Peele, Linda Blair et Diablo Cody discutent de chefs-d'œuvre tels que « Rosemary's Baby » et « L'Exorciste ».