La dernière meute

1 documentaire

Nicolas Vanier, le plus grand explorateur français actuel, prépare sa prochaine et dernière expédition. L'objectif : relier l'Océan Pacifique au lac Baïkal, en traversant la Mandchourie, la Mongolie et une partie de la Sibérie du sud. Plusieurs milliers de kilomètres seul en traîneau accompagné de sa fidèle meute de chiens, au cœur d'une nature sauvage et époustouflante, repère du mythique tigre de Sibérie...