Un été qui dure 6 mois, des fleuves à sec, des montagnes sans neige à Noël, et des tempêtes glaciaires dignes des pires films catastrophe, cela s'est produit en 2022, et la France n'a pas été épargnée. Force est de constater que les prévisions les plus pessimistes des scientifiques n'ont pas attendu 2050 pour se réaliser. W9 navigue entre le futur et le présent. Des experts, des archives édifiantes et des séquences de fiction marquantes vont vous projeter dans ce monde d'après. © C PRODUCTIONS