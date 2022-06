Against the ropes

12 épisodes

Le monde de la boxe est impitoyable et les enjeux plus élevés que jamais pour Benny "The Jet" Swanson, Sterling "Coach" Craig et leur équipe de boxeurs, les Panther. Rencontrez ces entraineurs et leurs jeunes espoirs qui travaillent plus dur que jamais afin d'atteindre leur objectif de gloire sur le ring. © Flame Distribution limited