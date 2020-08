Magazine d'information

Dominique Chapatte vous emmène à Porto au Portugal pour découvrir et essayer la 8e génération de la VW Golf. L'intérieur change radicalement laissant la place à plus de modernité mais l'extérieur montre peu de nouveauté. Reportages : Nouveauté : Opel Corsa, Opel appartient désormais à PSA d'où les similitudes techniques entre cette nouvelle Corsa et la Peugeot 208. Toutefois l'extérieur reste sans surprise et l'intérieur sobre. Exclu : Audi RS6 Avant, la marque aux anneaux améliore encore les performances de ce break familial super sportif. Découverte : K-City, en Corée du Sud, une ville a été construite pour tester les voitures autonomes. Turbo vous dévoile le fonctionnement de ce lieu du futur. Sport : Sélection de jeunes pilotes, pour découvrir de nouveaux talents, l'Amera Cup pratique une sélection originale en utilisant des simulateurs pour sélectionner 2 vainqueurs qui participeront à une course. Insolite : Vu sur le net, les images toujours aussi délirantes dénichées sur le net. Essai : Rolls-Royce Cullinan, la marque anglaise n'échappe pas à la tendance SUV en présentant une voiture familiale au luxe incomparable. Et comme chaque semaine les news de l'automobile.