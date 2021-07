Imposters

4 épisodes

Maddie est une experte du déguisement et arnaqueuse de haut vol. Elle séduit ses cibles et disparaît après les avoir épousées tout en dérobant leur argent et des informations sensibles afin de les faire taire. Mais tout se complique quand Ezra, sa dernière cible, rencontre une ancienne victime avec qui il va unir ses forces pour retrouver celle qui les a ruinés… © NBC Universal INC.