Guerre immobilière à Atlanta

6 épisodes

À Atlanta, l'immobilier est en feu ! Les meilleurs agents féminins de la ville s'affrontent dans une compétition pleine de joie et de drames. Des millions de dollars sont en jeu et les techniques de vente de chacune vont créer des discordes entre les sept agents au tempérament explosif. Célébrités, hommes d'affaires ou diplomates : face à leurs clients, ces femmes chefs d'entreprise vont devoir utiliser leur sens des affaires et leur forte personnalité pour conclure ! © OFF THE FENCE