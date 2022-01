Lili la petite sorcière : le dragon et le sortilège de Noël

1 film

Son petit frère Léon se montrant de plus en plus turbulent, Lili emploie les grands moyens pour le calmer un peu. Grâce à sa magie et malgré les avertissements d'Hector, son adorable petit dragon, la petite sorcière convoque Rupert, l'un des servi... © Gulli