Like-moi à Noël

1 téléfilm

Ginger et Beau sont deux influenceurs sur Internet. L'une est passionnée par Noël, l'autre par le skateboard. Après un incident fâcheux, Ginger disparaît des réseaux sociaux et voit sa cote chuter. Son agent Derek monte de toutes pièces une histoire d'amour entre les deux, afin de faire grimper leur nombre d'abonnés. La rencontre entre ces deux personnes, que tout oppose, donne lieu à des rebondissements étonnants ! © TRADE MEDIA US