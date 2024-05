Spark, mécanicien au garage Spartlights, a un rêve : devenir pilote de course. Sa vie prend un nouveau tournant le jour où il trouve un turbo-réacteur qui va très vite devenir son fidèle compagnon et meilleur allié. Il commence alors un entraînement très intense et défie toutes les pistes qui s'offrent à lui, et avec elles, de nouveaux challenges à relever .... Un podcast écrit par Pierre et François Cora Avec les voix de : Maxime Donnay, Yaëlle Labartino, Stéphane Di Spirito, Sandra Vandroux, Eric Parero Une production : Gulli © Alpha Group GULLI