Pour cette nouvelle saison, Bruno Cormerais et Norbert Tarayre se lancent dans une incroyable épopée boulangère qui les mènera au cœur des 13 régions métropolitaines françaises, des petits villages aux grandes villes, de la montagne au bord de mer pour trouver LA meilleure boulangerie de France. Pour décrocher le graal, nos boulangers en lice dans le concours vont devoir se surpasser et relever les défis lancés par nos chefs mais aussi, et pour la première fois cette année, par des amoureux du terroir, producteurs locaux, chefs cuisiniers d'exception, et personnalités fières de leur région. 13 régions, 130 boulangeries mais un seul trophée… Pour cette 1ère semaine de road-trip, direction les Pays-de-la-Loire ! Notre jury a fait appel à plusieurs figures locales fières de leur région, pour lancer le défi du jour à nos 2 boulangeries en compétition. Une ultime épreuve qui sera pleine de surprises, grâce à : -Sylvie Tellier, originaire des Sables d'Olonne, qui demandera à nos boulangers de travailler son produit régional préféré -Le chef Erwan Noblet, installé à Nantes -La Confrérie de la sardine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie -Le chef Samuel Albert (Gagnant de Top Chef 2010), installé à Angers -Une productrice de kiwis de Saint-Julien-de-Concelles