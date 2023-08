Découvrez un concours de photographie mettant en compétition des célébrités, toutes issues d’univers différents. Avec la mannequin et animatrice télé Adriana Karembeu, le rappeur Black M, la danseuse et chorégraphe Denitsa Ikonomova, le comédien Antoine Duléry, la championne de tennis Alizé Lim et enfin le chef étoilé Michel Sarran. ITV STUDIOS FRANCE