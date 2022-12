Cela fait 6 ans que la famille des Marseillais et la famille du Reste du Monde s'affrontent sans relâche pour soulever la coupe ! À ce stade, 3 victoires pour les Marseillais contre seulement 2 pour le Reste du Monde. Mais cette année, attention : la famille du Reste du Monde, conduite par Nikola, se présente dans cette compétition plus soudée que jamais et super entrainée, prête à tout pour dominer le jeu ! © Banijay Productions France