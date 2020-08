Kids

Suite à une mauvaise blague de Kev, ce dernier déclenche une dispute sans précédent entre Camille et Lola. Une aubaine car Camille perd enfin son bouclier armé ! Mais Kev réalise que Lola s'est totalement transformée sans Camille : elle est sympa, rigolote et devient rapidement une bonne copine. L'ennui, c'est que Camille se rallie à Stan et ça, Kev ne peut pas le supporter. Il va falloir réconcilier les deux best friends, coûte que coûte…