Bones

9 épisodes

Bones est une série policière à la fois noire et humoristique, inspirée de la vie de l'auteure et anthropologue judiciaire Kathy Reichs. Le Dr Temperance "Bones" Brennan (Emily Deschanel) est une anthropologue judiciaire hautement qualifiée qui travaille à l'Institut Jefferson de Washington. Lorsque les corps de personnes décédées ne peuvent être identifiés, le FBI l'appelle afin qu'elle détermine les causes du décès grâce aux indices dissimulés sur les squelettes des victimes... © FOX TWENTIETH CENTURY