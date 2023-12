Pour les vacances d'été, Gabriel et Iris retournent dans la maison familiale au Portugal avec leurs filles Emma et Zoé, d’irrésistibles jumelles de 6 ans. Au cœur d’un paysage solaire, des baignades et des rires des petites, le passé du couple se réveille. Emma découvre un secret trop grand pour elle, qu’elle n’a pas le droit de partager avec sa jumelle. © LE MEILLEUR DU CINEMA