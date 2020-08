Documentaire

Bienvenue dans l'émission qui compile les images les plus drôles des animaux sur Internet, et bien plus encore ! Au programme, un perroquet qui n'a pas l'intention de se laisser faire, une voiture qui a des chevaux sous le capot, mais littéralement, un hamster très gourmant, un chien très poilu chez le toiletteur et la star des cochons sur Hollywood Boulevard. Mais aussi un écureuil champion du monde de jet-ski ! Alors, installez-vous confortablement pour le zapping au poil volume 2 !