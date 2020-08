Musique

La nouveauté du jour : JJ Wilde "Cold Shoulder" Le journal de la musique : - Ringo Starr va célébrer ses 80 ans avec un concert en direct - 1500 artistes demandent au gouvernement de sauver la musique britannique - Elton John prépare une série d'archives de concerts appelée "Classic concert series" - Le clip Hand "in my pocket" d'Alanis Morissette sort remastérisé en 4K. - Deux acteurs sortent un podcast sur la musique des Red Hot Chili Peppers Le live du jour : Arcade Fire & David Bowie "Life On Mars" (Live at fashion Rocks) Les sorties albums de la semaine : - Matthieu Chedid sortira un album live le 9 juillet - Le premier album de l'Américain Oliver Tree sortira le 17 juillet. - L'album de Deep Purple est reporté le 7 août. - L'album de Biffy Clyro "A Celebration of Endings" sortira le 14 août. - "Songs for the general public" l'album de The Lemon Twigs sera disponible le 21 août.