Les confessions de Stéphane Rousseau

Stéphane Rousseau nous invite à écouter ses confessions, sans concession ni censure. Il nous livre les épisodes les plus drôles, croustillants et émouvants de sa vie. Dans un décor de rêve, il use de tous ses charmes et de ses multiples talents, il chante, il danse, il peint, et surtout, il nous fait mourir de rire. © CHAMPIONS TELEVISION