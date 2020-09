Sport

Avec les commentaires de Charly Milpied et Nicolas Caullery. Les Qatar Arc Trials inaugurent chaque année les grands rendez-vous HIPPIQUES de l'AUTOMNE à Paris. Cet événement de GALOP, considéré comme la grande répétition avant le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, se dispute sur l'hippodrome prestigieux de Paris Longchamp. Les Qatar Arc Trials proposent une série de 8 courses de chevaux de niveau international, et alignent un grand nombre de cracks qui devraient prendre le départ, 3 semaines plus tard, du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. L'occasion pour les concurrents de prendre des repères précieux voire un ascendant sur leurs rivaux mais aussi de marquer les esprits.