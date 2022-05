Les curiosités d’Anjou - teaser

Saviez-vous que l’Anjou n’est qu’à 1h30 de Paris et qu’Angers est la première ville verte de France ? Qu’à terra Botanica, on cultive plus de 500.000 plantes venant de tous les continents, que l’abbaye Royale de Fontevraud était la plus grande cité monastique du moyen âge et que le BioParc de doué la Fontaine est le seul zoo troglodytique au monde ? Cette année Stéphane Rotenberg vous emmène au cœur du vignoble d’Anjou Saumur, dans le grand ouest, découvrir les curiosités d’Anjou ! © Office de tourisme d’Anjou