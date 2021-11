Rencontre avec les real housewives

Présenté comme un docu-soap, « Les real housewives de New York » suit la vie quotidienne de 6 femmes au foyer et épouses américaines résidant à New York, dans les arrondissements de Manhattan et Brooklyn : Carole, auteure d'un best-seller et journaliste primée. Aviva, auteure et mère au foyer. Heather, ancienne styliste de stars de la musique et créatrice de mode. Kristen, mannequin et mère au foyer. Ramona, entrepreneure et mère de famille. Sonja, ancien mannequin devenue femme d'affaires... © NBC UNIVERSAL