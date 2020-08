Série-réalité

Faites connaissance avec les Real Housewives d'Orange County ! On retrouve Jeana, agent immobilier, Vicky, à la fois maman et chef d'entreprise et Jo, qui s'ennuie fermement. Il y aussi Kimberly qui est accro au fitness et Lauri, obligée de diminuer son extravagant train de vie depuis son récent divorce.