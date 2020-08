Documentaires

Sheryl et Mohammed Ghonim habitent le comté de Riverside avec leurs enfants, Logan et Jordan, et leurs neveux, Nathan et Ollie. Sheryl et Mohammed ont tous les deux grandi avec une piscine et veulent la même chose pour leurs enfants. La piscine doit être contemporaine et rectangulaire, avec un bassin à différentes profondeurs. Ils veulent aussi une plage immergée, un pavillon pour le matériel de musculation, une douche et un barbecue. Un gros chantier attend Mike et Jim, les rois de la piscine, car la famille Ghonim veut refaire intégralement son jardin !