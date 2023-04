Johnny Miller, 16 ans, noie son chagrin dans l'alcool et la drogue depuis le suicide de son père. Un an après le drame, le jeune homme, bien décidé à reprendre sa vie en main, débarque à Palms Springs où vivent sa mère et son nouveau mari. Mais derrière les apparences idylliques de cette nouvelle vie de famille unie se cachent de bien sombres secrets... © LIONS GATE INTERNATIONAL (UK)