Un dîner d'adieu

1 spectacle

Pourquoi se rend-on si souvent à des dîners où l'on n'a pas envie d'aller ? Pour voir des amis qui n'en sont plus vraiment ? Afin de se débarrasser de leurs anciens amis, Pierre et Clotilde Lecoeur décident d'organiser des dîners d'adieu. Mais, en choisissant de commencer par Antoine Royer, leur plus vieil ami, Pierre et Clotilde ignorent qu'ils mettent le doigt dans un engrenage… © PATHE FILMS