Unique témoin d'un meurtre, Bridget Kelly, ancienne toxicomane et strip-teaseuse, est placée sous la surveillance du FBI. Craignant pour sa vie, la jeune femme part se réfugier auprès de sa sœur jumelle Siobhan, une épouse modèle vivant dans le luxe d'un loft new-yorkais. Lorsque cette dernière disparaît mystérieusement sans laisser de trace, Bridget voit l'occasion rêvée de changer de vie en usurpant l'identité de sa sœur… © CBS Television Studios and Warner Bros. Television in association with ABC Television Studios and Brillstein Entertainment