Maison

Véronique, 60 ans, est une jeune retraitée de la banque, et Christian, 66 ans, est un ancien sapeur-pompier à la retraite. Ils sont mariés depuis 43 ans et ont eu 2 filles. Depuis 40 ans, ils habitent à Othis en Seine-et-Marne dans une grande maison de plain-pied. Mais quand Christian a pris sa retraite il y a 10 ans, il a commencé à passer de plus en plus de temps dans leur maison familiale, en Ariège. Aujourd'hui il ne remonte que rarement sur la région parisienne et Véronique ne supporte plus d'être seule dans cette grande maison, éloignée de son mari. Ils ont décidé de vendre pour démarrer une retraite heureuse, à nouveau réunis dans le sud, mais malheureusement, à date, leur maison d'Othis n'a intéressé aucun acheteur malgré une quinzaine de visites. Il faut dire qu'il y a de nombreux travaux à envisager ; la décoration n'ayant pas bougé depuis plus de 40 ans ! Lambris sombres, moquettes murales, carrelages datés : tout est fait pour faire fuir les visiteurs ! Stéphane Plaza va aider nos dynamiques retraités Véronique et Christian à vendre au plus vite et au meilleur prix pour qu'ils se retrouvent enfin et Sophie Ferjani va devoir transformer chaque pièce de cette maison pour faire entrer de la lumière et donner un vrai coup de jeune à la décoration. Christel, 42 ans, est infirmière à Rouen ; elle est aussi la maman du petit Elyas, 4 ans. Ils vivent tous les deux dans un grand appartement au cœur de la ville de Rouen. Il y a 10 ans, Christel, qui a toujours vécu dans la région, avait investi dans ce 4 pièces, son premier achat immobilier. Mais aujourd'hui, elle aspire à plus de calme et de verdure loin de l'agitation de la ville ; elle souhaite aussi un grand jardin pour que son fils puisse jouer à l'extérieur. Il se trouve qu'elle a hérité, avec son frère, d'une maison à la campagne à refaire entièrement qui serait parfaite pour la nouvelle vie dont elle rêve. Mais pour aller au bout de ce projet, il faut d'abord impérativement qu'elle vende son appartement rouennais, pour racheter la part de son frère et faire tous les travaux nécessaires dans la maison. Or, depuis 3 ans qu'il est en vente, Christel n'a eu aucune offre… Les 4 étages sans ascenseur et la décoration extrêmement colorée ont visiblement été un vrai frein pour les acheteurs potentiels… Stéphane Plaza va venir épauler notre maman célibataire pour débloquer la situation et enfin réussir à vendre son appartement pour que Christel puisse partir mener une nouvelle vie à la campagne avec son petit garçon. Quant à Emmanuelle Rivassoux, elle va rendre la décoration plus neutre et optimiser chaque mètre carré, tout en gardant le charme de cet appartement lumineux.