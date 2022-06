Undressed

8 épisodes

Dans cette série-réalité, deux inconnus ont 30 minutes pour apprendre à se connaitre et décider s'ils veulent se revoir. Et pour cela, ils vont devoir se débarrasser de tout artifice… même de leurs vêtements ! Dans une pièce meublée simplement d’un lit et un écran, ils recevront des instructions et des défis pour se déshabiller mutuellement et déterminer s'ils sont attirés l'un par l'autre... ou non. © BANIJAY PRODUCTIONS FRANCE