Marion Motin : danse avec la louve

Voir la vidéo

Modèle de réussite à la française, la danseuse et chorégraphe Marion Motin est une femme de caractère, possédant l’énergie de 10 personnes et menant ses équipes avec puissance et douceur, lui valant le surnom de « louve ». © LA COMPAGNIE DES PHARES ET BALISES