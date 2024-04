Elise est de retour à Oslo où elle retrouve ses meilleures amies : Alex, qui rêve de devenir comédienne, et Ninon, qui veut publier son premier roman. Entre amitié, histoires d'amour et ambition, les trois jeunes femmes doivent également affronter les difficultés liées au passage à l'âge adulte et à leur quête d'indépendance. © NRK et Monster Scripted AS 2015