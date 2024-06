Cette série-documentaire vous invite à découvrir l'univers des drag-queens. À travers 4 épisodes, suivez le quotidien de 6 figures de la scène parisienne : Alice Psycho, La Big Bertha, Misty Phoenix, Kahena, Minima Gesté et Paloma qui, entre paillettes et confessions, vous font pénétrer ce milieu popularisé mais encore bien secret. © The Pop Agency